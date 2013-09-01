FACUA informa

Boletín semanal número 253
01/09/2013

¿Sabes que Imanol Arias es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción

Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx llaman a revisar lavavajillas ante el posible riesgo de incendio

Demandan medidas ante los problemas de suministro de agua en el distrito malagueño de Palma-Palmilla

FACUA lamenta que sean necesarias tragedias como la de Santiago para reforzar la seguridad ferrovial

Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades

La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos

FACUA informa a quienes compraran el Nexus 4 del 12 al 27 de agosto de que pueden reclamar 100 euros

"1 de cada 3 quiere tocarte. Déjate": Polémica campaña retirada por Loterías tras las críticas

FACUA denuncia ante Hacienda a seis telecos por cobrar IVA en penalizaciones por baja

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