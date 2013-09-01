FACUA informa
Boletín semanal número 253
01/09/2013
¿Sabes que Imanol Arias es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx llaman a revisar lavavajillas ante el posible riesgo de incendio
Demandan medidas ante los problemas de suministro de agua en el distrito malagueño de Palma-Palmilla
FACUA lamenta que sean necesarias tragedias como la de Santiago para reforzar la seguridad ferrovial
Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades
La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos
FACUA informa a quienes compraran el Nexus 4 del 12 al 27 de agosto de que pueden reclamar 100 euros
"1 de cada 3 quiere tocarte. Déjate": Polémica campaña retirada por Loterías tras las críticas
FACUA denuncia ante Hacienda a seis telecos por cobrar IVA en penalizaciones por baja
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