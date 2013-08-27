FACUA denuncia ante Hacienda a seis telecos por cobrar IVA en penalizaciones por baja
Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel y Ono vulneran la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
FACUA.org
España-27/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado seis compañías de telecomunicaciones ante la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por cobrar IVA en penalizaciones por bajas anticipadas.
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