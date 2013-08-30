Nuestras accionesEn materia de precios y conservación de los alimentos

Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades

La organización aconseja extremar la precaución con las condiciones higiénicas de los alimentos, el consumo de bebidas alcohólicas y las atracciones para los más pequeños.

FACUA.org
Murcia-30/08/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, recomienda a los consumidores y usuarios murcianos que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Murcia.

En este sentido, la asocia

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