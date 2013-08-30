FACUA lamenta que sean necesarias tragedias como la de Santiago para reforzar la seguridad ferrovial
Adif mejorará a partir de este sábado la señalización y los sistemas de frenado automático tras el descarrilamiento de un Alvia el pasado 24 de julio.
FACUA.org
Espa�ña-30/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que sean necesarias tragedias como la del descarrilamiento del pasado 24 de julio, que costó la vida a 79 personas y dejó heridas a otras decenas, para reforzar la seguridad de la red de ferrocarriles.
Adif anunció el pasado