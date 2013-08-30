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Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx llaman a revisar lavavajillas ante el posible riesgo de incendio

Las compañías han lanzado una campaña de revisión preventiva gratuita tras detectar un componente eléctrico que podría sobrecalentarse.

FACUA.org
España-30/08/2013
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Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx han comunicado a FACUA-Consumidores en Acción el lanzamiento de una campaña de revisión preventiva de lavavajillas tras detectar un componente eléctrico que podría sobrecalentarse y, «en raras ocasiones», suponer

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