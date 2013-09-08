FACUA informa

Boletín semanal número 254
08/09/2013

Un ex ejecutivo de Cepsa, al frente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

FACUA Cádiz critica que San Fernando permita prohibir el acceso con comida y bebida al cine Ábaco

FACUA pide que la posible multa al sector del automóvil pondere las subvenciones concedidas

FACUA denuncia a Endesa por el tercer apagón en menos de cuatro años en la isla de La Palma

¿Sabes que Patxi Freytez es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción

FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad

FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más en la hipoteca

Facebook evalúa añadir las fotos de perfil a su base de datos de reconocimiento facial

¿Sabes que Lara de Miguel es socia de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción

Diferencias de hasta el 144% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma

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