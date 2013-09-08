FACUA informa
Boletín semanal número 254
08/09/2013
Un ex ejecutivo de Cepsa, al frente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
FACUA Cádiz critica que San Fernando permita prohibir el acceso con comida y bebida al cine Ábaco
FACUA pide que la posible multa al sector del automóvil pondere las subvenciones concedidas
FACUA denuncia a Endesa por el tercer apagón en menos de cuatro años en la isla de La Palma
¿Sabes que Patxi Freytez es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
FACUA Sevilla alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad
FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más en la hipoteca
Facebook evalúa añadir las fotos de perfil a su base de datos de reconocimiento facial
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Diferencias de hasta el 144% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma
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