Nuestras accionesMás de 1.000 millones de fotos

Facebook evalúa añadir las fotos de perfil a su base de datos de reconocimiento facial

Los cambios se producen en momentos en que Facebook y otras empresas de Internet están siendo analizadas por sus prácticas de privacidad, tras conocerse un programa de vigilancia electrónica del Gobierno de Estados Unidos.

FACUA.org
Internacional-02/09/2013
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Facebook está estudiando incorporar la mayor parte de los más de 1.000 millones de fotos de perfiles de sus usuarios a su creciente base de datos de reconocimiento facial, ampliando el alcance de la controvertida tecnología de la red social.

La posible decisión,

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