FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más en la hipoteca
Pretende que ayude a promover las denuncias de los usuarios para exigir la anulación de esta cláusula abusiva y la devolución de su dinero.
FACUA.org
España-03/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La herramienta está disponible en la página web FACUA.org/clausulasuelo.
FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más con la cláusula suelo de la hipoteca desde la firma de la escritura hasta la fecha actual.
Con ella, la asociación pretende ayuda