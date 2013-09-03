Nuestras accionesFACUA.org/clausulasuelo

FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más en la hipoteca

Pretende que ayude a promover las denuncias de los usuarios para exigir la anulación de esta cláusula abusiva y la devolución de su dinero.

FACUA.org
España-03/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más con la cláusula suelo de la hipoteca desde la firma de la escritura hasta la fecha actual.

Con ella, la asociación pretende ayuda

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos