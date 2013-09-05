FACUA Cádiz critica que San Fernando permita prohibir el acceso con comida y bebida al cine Ábaco
La asociación recuerda que la normativa de Espectáculos Públicos afirma que es ilegal y exige al consistorio gaditano que corrija la concesión a esta empresa.
FACUA.org
Andalucía-05/09/2013
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FACUA Cádiz denuncia la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de San Fernando al autorizar a los cines Ábaco, situados en el centro comercial San Fernando Plaza, para impedir el acceso con comidas y bebidas que no sean del propio establecimiento.
La asociación recuer