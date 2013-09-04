Nuestras accionesExpediente sancionador

FACUA pide que la posible multa al sector del automóvil pondere las subvenciones concedidas

La CNC investiga a Nissan, Renault, Toyota, Chrysler, General Motors, Fiat Group, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda, Kia Motors, Peugeot, Citroën, Volkswagen Audi España, Seat, Urban Science y Snap-On Solutions por posible pacto de precios.

FACUA.org
España-04/09/2013
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Ante la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a buena parte de los fabricantes de coches, FACUA-Consumidores en Acción pide que la cuantía de la posible sanción pondere no sólo los perjuicios sufrido

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