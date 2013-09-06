Un ex ejecutivo de Cepsa, al frente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
José María Marín Quemada también fue consejero del Banco de España en representación del PP durante los peores años de la burbuja, el fraude de las cláusulas suelo y el de las participaciones preferentes.
FACUA.org
España-06/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Gobierno haya puesto a un ex ejecutivo de Cepsa al frente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de José María Marín Quemada, director de relaciones institucion