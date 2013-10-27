FACUA informa

Boletín semanal número 261
27/10/2013

FACUA reivindica la necesidad de crear un reglamento de suministro de agua en Extremadura

Ridli Scott, personaje del universo Fanhunter de Cels Piñol, se une a FACUA en la #luchacontralosabusos

FACUA Sevilla apoya la concentración en contra de las privatizaciones de los centros deportivos

FACUA Córdoba reitera la necesidad de aumentar los controles para evitar avalanchas como la de Podium

Tarragona, San Sebastián y Pamplona tienen los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA

La propuesta que quiere hacer Mato a las telecos sobre el spam telefónico ya es una obligación legal

FACUA Cádiz rechaza el recorte de las intervenciones ciudadanas en los plenos municipales

FACUA llama a la movilización con motivo de la huelga de la enseñanza

FACUA llama a los usuarios a sumarse a la iniciativa #bájatelapotencia para reducir la factura de la luz

FACUA Sevilla ve injustificada la desproporcionada subida del agua aprobada por Emasesa para 2014

El grupo municipal socialista visita la sede de FACUA Huelva

FACUA Málaga advierte que el nuevo sistema tarifario del agua perjudica a viviendas de uno o dos usuarios

El presidente del CES traslada a FACUA Huelva que propondrá mejorar la elección del vocal de los usuarios

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