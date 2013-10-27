FACUA informa
Boletín semanal número 261
27/10/2013
FACUA reivindica la necesidad de crear un reglamento de suministro de agua en Extremadura
Ridli Scott, personaje del universo Fanhunter de Cels Piñol, se une a FACUA en la #luchacontralosabusos
FACUA Sevilla apoya la concentración en contra de las privatizaciones de los centros deportivos
FACUA Córdoba reitera la necesidad de aumentar los controles para evitar avalanchas como la de Podium
Tarragona, San Sebastián y Pamplona tienen los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA
La propuesta que quiere hacer Mato a las telecos sobre el spam telefónico ya es una obligación legal
FACUA Cádiz rechaza el recorte de las intervenciones ciudadanas en los plenos municipales
FACUA llama a la movilización con motivo de la huelga de la enseñanza
FACUA llama a los usuarios a sumarse a la iniciativa #bájatelapotencia para reducir la factura de la luz
FACUA Sevilla ve injustificada la desproporcionada subida del agua aprobada por Emasesa para 2014
El grupo municipal socialista visita la sede de FACUA Huelva
FACUA Málaga advierte que el nuevo sistema tarifario del agua perjudica a viviendas de uno o dos usuarios
El presidente del CES traslada a FACUA Huelva que propondrá mejorar la elección del vocal de los usuarios
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