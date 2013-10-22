La propuesta que quiere hacer Mato a las telecos sobre el spam telefónico ya es una obligación legal
La Ley de Competencia Desleal dice que las empresas que realizan llamadas comerciales deben utilizar en estas comunicaciones sistemas que permitan a los consumidores dejar constancia de su oposición a seguir recibiéndolas.
FACUA.org
España-22/10/2013
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FACUA advierte de que el problema no es la falta de regulación legal, sino que el Gobierno no está haciendo cumplir la normativa antispam. | Foto: [Duncan] (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción advierte que la propuesta que pretende hacer la ministra Ana Mato a las empresas de telecomunicaciones que realizan llamadas comerciales ya es una obligación legal establecida en la Ley de Competencia Desleal.
La titular de Sanida