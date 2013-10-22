Nuestras accionesFACUA reclama al Gobierno que aplique de una vez la ley e imponga sanciones contundentes

La propuesta que quiere hacer Mato a las telecos sobre el spam telefónico ya es una obligación legal

La Ley de Competencia Desleal dice que las empresas que realizan llamadas comerciales deben utilizar en estas comunicaciones sistemas que permitan a los consumidores dejar constancia de su oposición a seguir recibiéndolas.

FACUA.org
España-22/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que la propuesta que pretende hacer la ministra Ana Mato a las empresas de telecomunicaciones que realizan llamadas comerciales ya es una obligación legal establecida en la Ley de Competencia Desleal.

La titular de Sanida

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