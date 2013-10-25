FACUA reivindica la necesidad de crear un reglamento de suministro de agua en Extremadura
La asociación se ha dirigido a la Consejería de Fomento y a los grupos parlamentarios extremeños para poner de manifiesto los problemas que ocasiona la falta de normativa en este ámbito.
FACUA.org
Extremadura-25/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura y a todos los grupos parlamentarios extremeños para plantearles la necesidad de establecer un reglamento de suministro de ag