Nuestras accionesTras el incidente con el agua no potable en Vegas Bajas

FACUA reivindica la necesidad de crear un reglamento de suministro de agua en Extremadura

La asociación se ha dirigido a la Consejería de Fomento y a los grupos parlamentarios extremeños para poner de manifiesto los problemas que ocasiona la falta de normativa en este ámbito.

FACUA.org
Extremadura-25/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura y a todos los grupos parlamentarios extremeños para plantearles la necesidad de establecer un reglamento de suministro de ag

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