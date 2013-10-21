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FACUA Sevilla ve injustificada la desproporcionada subida del agua aprobada por Emasesa para 2014

Los consumidores no podrán beneficiarse de la bajada en la factura del agua que supone la finalización del canon de mejora de infraestructuras como consecuencia del incremento de más de un 27% en el saneamiento domiciliario del agua.

FACUA.org
Sevilla-21/10/2013
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FACUA Sevilla considera injustificada la desproporcionada subida de más de 27% aprobada este lunes 21 de octubre por el Consejo de Administración de Emasesa en la tarifa de saneamiento de aguas para 2014.

El próximo año, los usuarios deberían beneficiarse

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