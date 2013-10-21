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FACUA Málaga advierte que el nuevo sistema tarifario del agua perjudica a viviendas de uno o dos usuarios

Emasa aplicará desde el 1 de noviembre un modelo de tarifas que factura en función del número de habitantes en cada inmueble.

FACUA.org
Málaga-21/10/2013
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FACUA Málaga advierte que el nuevo sistema tarifario del agua perjudica a viviendas donde cohabitan uno o dos usuarios. La asociación recomienda a los consumidores que verifiquen los datos del empadronamiento para no pagar más por el agua en la nueva factura del agua vinculad

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