FACUA Málaga advierte que el nuevo sistema tarifario del agua perjudica a viviendas de uno o dos usuarios
Emasa aplicará desde el 1 de noviembre un modelo de tarifas que factura en función del número de habitantes en cada inmueble.
FACUA.org
Málaga-21/10/2013
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