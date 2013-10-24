FACUA Sevilla apoya la concentración en contra de las privatizaciones de los centros deportivos
Tendrá lugar el 25 de octubre a las 17.00 horas frente al Ayuntamiento de Sevilla.
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Sevilla-24/10/2013
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FACUA Sevilla apoya la concentración del 25 de octubre en contra de las políticas de privatización de los programas y centros deportivos municipales llevados a cabo por el Ayuntamiento de la capital junto con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).
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