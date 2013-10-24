FACUA Córdoba reitera la necesidad de aumentar los controles para evitar avalanchas como la de Podium
La asociación pide que se investigue si hubo exceso de aforo tras la aglomeración de esta noche y que se apliquen las sanciones que correspondan contra los responsables.
FACUA.org
Córdoba-24/10/2013
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FACUA Córdoba reitera la necesidad de aumentar las inspecciones y controles por parte de las autoridades de consumo y la Policía local en discotecas y salas de fiesta para evitar avalanchas como la sucedida esta noche en la discoteca Podium.
La asociación está u