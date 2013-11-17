FACUA informa

Boletín semanal número 264
17/11/2013

FACUA ve lamentable que la DGT actúe al servicio de los fabricantes al publicitar la compra de coches

Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios

Alertan de que la leche de crecimiento no aporta ningún valor añadido a una dieta equilibrada

Tras la alerta de FACUA Córdoba, suspenden la convocatoria de una fiesta 'light' para menores

Movistar ya libera los móviles mientras Vodafone, Orange y Yoigo acumulan denuncias #liberamimóvil

El presidente de FACUA se reúne con los grupos parlamentarios extremeños socialista y mixto

La Junta abre diligencias en relación con la macrofiesta de la discoteca Podium donde hubo cinco heridos

La portabilidad fija reduce sus plazos pero siguen sin establecerse indemnizaciones si se incumplen

FACUA Sevilla se suma a los actos de rechazo a la reforma local

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