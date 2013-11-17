FACUA informa
Boletín semanal número 264
17/11/2013
FACUA ve lamentable que la DGT actúe al servicio de los fabricantes al publicitar la compra de coches
Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios
Alertan de que la leche de crecimiento no aporta ningún valor añadido a una dieta equilibrada
Tras la alerta de FACUA Córdoba, suspenden la convocatoria de una fiesta 'light' para menores
Movistar ya libera los móviles mientras Vodafone, Orange y Yoigo acumulan denuncias #liberamimóvil
El presidente de FACUA se reúne con los grupos parlamentarios extremeños socialista y mixto
La Junta abre diligencias en relación con la macrofiesta de la discoteca Podium donde hubo cinco heridos
La portabilidad fija reduce sus plazos pero siguen sin establecerse indemnizaciones si se incumplen
FACUA Sevilla se suma a los actos de rechazo a la reforma local
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