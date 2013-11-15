FACUA ve lamentable que la DGT actúe al servicio de los fabricantes al publicitar la compra de coches
En lugar de atemorizar a los propietarios, el organismo debería dedicarse a velar por factores como el buen estado de las carreteras o el control en las inspecciones de vehículos, critica la asociación.
FACUA.org
España-15/11/2013
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FACUA señala que la DGT debería dedicarse a velar por otros factores que también inciden en los accidentes, como el buen estado de las carreteras o el control en las inspecciones de vehículos.
FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que la Dirección General de Tráfico (DGT) actúe al servicio de los fabricantes de coches al advertir en una carta a los propietarios de vehículos de más de diez años de que tienen más riesgo