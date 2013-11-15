Nuestras accionesAdvierte en una carta de que el riesgo de morir aumenta en vehículos antiguos

FACUA ve lamentable que la DGT actúe al servicio de los fabricantes al publicitar la compra de coches

En lugar de atemorizar a los propietarios, el organismo debería dedicarse a velar por factores como el buen estado de las carreteras o el control en las inspecciones de vehículos, critica la asociación.

FACUA.org
España-15/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que la Dirección General de Tráfico (DGT) actúe al servicio de los fabricantes de coches al advertir en una carta a los propietarios de vehículos de más de diez años de que tienen más riesgo

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