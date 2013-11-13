Movistar ya libera los móviles mientras Vodafone, Orange y Yoigo acumulan denuncias #liberamimóvil
FACUA llama a los usuarios a que pidan los códigos de desbloqueo de sus terminales. El principal operador ha accedido por fin a cumplir la ley.
FACUA.org
España-13/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los usuarios de Movistar que soliciten a la compañía los códigos de liberación de sus teléfonos, una vez que ha accedido a cumplir con la ley como consecuencia de la campaña #liberamimóvil, inici