Nuestras accionesFACUA intensifica su campaña contra el fraude en la venta de móviles bloqueados

Movistar ya libera los móviles mientras Vodafone, Orange y Yoigo acumulan denuncias #liberamimóvil

FACUA llama a los usuarios a que pidan los códigos de desbloqueo de sus terminales. El principal operador ha accedido por fin a cumplir la ley.

FACUA.org
España-13/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los usuarios de Movistar que soliciten a la compañía los códigos de liberación de sus teléfonos, una vez que ha accedido a cumplir con la ley como consecuencia de la campaña #liberamimóvil, inici

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