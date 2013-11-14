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Alertan de que la leche de crecimiento no aporta ningún valor añadido a una dieta equilibrada

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) cuestiona el uso de estas fórmulas de productos lácteos para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños de corta edad.

FACUA.org
Europa-14/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el uso de fórmulas de productos lácteos de crecimiento no aporta ningún valor añadido a una dieta equilibrada para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños de corta edad, según advierte la Au

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