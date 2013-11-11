El presidente de FACUA se reúne con los grupos parlamentarios extremeños socialista y mixto

A la izquierda, el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, junto a José Manuel Núñez, coordinador de la delegación territorial de FACUA en Extremadura, y Raquel Naranjo, del departamento de Extensión Territorial de la asociación, reunidos con con los coordinadores portavoces del grupo parlamentario socialista de Extremadura Consoli Serrano García, de la Comisión de Salud y Política Social, y Francisco Macías Martín, de la Comisión Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. A la derecha, encuentro con el presidente y portavoz del grupo parlamentario mixto, Damián Ramón Beneyto Pita.