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El presidente de FACUA se reúne con los grupos parlamentarios extremeños socialista y mixto

Les ha solicitado que apoyen la elaboración de un reglamento de suministro domiciliario de agua en la comunidad para garantizar un óptimo servicio a los consumidores.

FACUA.org
Extremadura-11/11/2013
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El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, acompañado de José Manuel Núñez, coordinador de la delegación territorial de FACUA en Extremadura y Raquel Naranjo, miembro del departamento de Extensi&

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