La portabilidad fija reduce sus plazos pero siguen sin establecerse indemnizaciones si se incumplen
FACUA critica que, al igual que en móviles, la normativa no establece el derecho de los usuarios a ser indemnizados si sufren retrasos o problemas en las portabilidades.
FACUA.org
España-11/11/2013
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Desde este lunes 11 de noviembre, las portabilidades en telecomunicaciones fijas tendrán que hacerse efectivas en dos días desde la solicitud del usuario si sólo se trata de la línea telefónica y un máximo de seis si incluyen banda ancha. En