FACUA informa

Boletín semanal número 270
29/12/2013

La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía se suma al #apagón30D convocado por FACUA

Sólo un 1% de usuarios cree que las autoridades protegen sus derechos ante los fraudes en telefonía fija

Uno de cada cuatro usuarios presentó una reclamación a su eléctrica este año, según una encuesta de FACUA

FACUA alerta de que las ofertas de las eléctricas en el mercado libre encarecen el recibo hasta un 16%

FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por incumplir la directiva sobre electricidad de la UE

FACUA Andalucía rechaza el retroceso para la ciudadanía que supone la reforma de la Administración local

El 80% de los usuarios considera que paga demasiado por las tarifas de agua, según una encuesta de FACUA

FACUA aconseja a los premiados en la Lotería de Navidad que denuncien cualquier oferta de compra de sus billetes

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