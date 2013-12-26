FACUA alerta de que las ofertas de las eléctricas en el mercado libre encarecen el recibo hasta un 16%
La asociación compara las tarifas que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energía y E.On frente a la última tarifa de último recurso publicada en el BOE.
FACUA.org
España-26/12/2013
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