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FACUA alerta de que las ofertas de las eléctricas en el mercado libre encarecen el recibo hasta un 16%

La asociación compara las tarifas que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energía y E.On frente a la última tarifa de último recurso publicada en el BOE.

FACUA.org
España-26/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las ofertas de las eléctricas en el mercado libre encarecen el recibo del usuario medio hasta un 16%.

En último estudio comparativo sobre las ofertas del sector, realizado a finales de diciembre (

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