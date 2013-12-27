Nuestras accionesSólo el 15% entiende completamente la factura

Uno de cada cuatro usuarios presentó una reclamación a su eléctrica este año, según una encuesta de FACUA

Un tercio de las quejas recibidas por las compañías eléctricas se queda sin contestar. Otro 29% tiene que esperar más de un mes para ver una respuesta.

FACUA.org
España-27/12/2013
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Uno de cada cuatro usuarios ha presentado al menos una reclamación contra su eléctrica en el último año, según una encuesta sobre calidad de atención al cliente d

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