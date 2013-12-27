Uno de cada cuatro usuarios presentó una reclamación a su eléctrica este año, según una encuesta de FACUA
Un tercio de las quejas recibidas por las compañías eléctricas se queda sin contestar. Otro 29% tiene que esperar más de un mes para ver una respuesta.
FACUA.org
España-27/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los errores en la facturación constituyen el problema más frecuente notificado por los usuarios al servicio de atención al cliente de su eléctrica (30%), seguido de los apagones (17%).
Uno de cada cuatro usuarios ha presentado al menos una reclamación contra su eléctrica en el último año, según una encuesta sobre calidad de atención al cliente d