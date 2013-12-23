FACUA Andalucía rechaza el retroceso para la ciudadanía que supone la reforma de la Administración local
La federación considera que el objetivo de la ley es buscar nuevos nichos de negocio para el sector privado en detrimento de lo público y de la vocación de servicio a la ciudadanía.
FACUA.org
Andalucía-23/12/2013
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FACUA Andalucía rechaza el nuevo retroceso para la ciudadanía y para el municipalismo democrático que supondrá la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Para la presidenta de FACUA Andalucía, Olga