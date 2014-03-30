FACUA informa
Boletín semanal número 283
30/03/2014
Telecomunicaciones, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en 2013
Iniciativa contra el Tarifazo del agua en Málaga lamenta no disponer de información sobre bonificaciones
FACUA firma un convenio de colaboración con la plataforma NoGracias
FACUA rechaza el rescate que el Gobierno presenta para las autopistas de peaje en quiebra
FACUA Córdoba celebra su 26ª Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla celebra su 34ª Asamblea General de Socios
FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS para que los consumidores llamen a una línea de alto coste
SOS Justicia Sevilla presenta sus reivindicaciones contra las nuevas reformas del Ministerio
Jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente
Sanción de 50.000 euros a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos
FACUA Córdoba censura el cierre de las oficinas centrales de Endesa en la ciudad
Elegida la nueva Junta Directiva de FACUA Jaén
Miles de ciudadanos se manifiestan en Málaga contra el tarifazo del agua
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio