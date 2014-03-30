FACUA informa

Boletín semanal número 283
30/03/2014

Telecomunicaciones, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en 2013

Iniciativa contra el Tarifazo del agua en Málaga lamenta no disponer de información sobre bonificaciones

FACUA firma un convenio de colaboración con la plataforma NoGracias

FACUA rechaza el rescate que el Gobierno presenta para las autopistas de peaje en quiebra

FACUA Córdoba celebra su 26ª Asamblea General de Socios

FACUA Sevilla celebra su 34ª Asamblea General de Socios

FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS para que los consumidores llamen a una línea de alto coste

SOS Justicia Sevilla presenta sus reivindicaciones contra las nuevas reformas del Ministerio

Jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente

Sanción de 50.000 euros a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos

FACUA Córdoba censura el cierre de las oficinas centrales de Endesa en la ciudad

Elegida la nueva Junta Directiva de FACUA Jaén

Miles de ciudadanos se manifiestan en Málaga contra el tarifazo del agua

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