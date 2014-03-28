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Telecomunicaciones, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en 2013

En este contexto FACUA Andalucía celebra este sábado 29 de marzo en Sevilla su 25ª Asamblea General para analizar retos de futuro en la defensa de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-28/03/2014
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Telecomunicaciones, banca y eléctricas son los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA durante 2013.

En este contexto, FACUA Andalucía celebra este sábado 29 de marzo en Sevilla su 25ª Asamblea General para analizar retos de futuro

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