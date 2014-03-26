FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS para que los consumidores llamen a una línea de alto coste
Una empresa envía mensajes para incitar a los usuarios a que llamen a un número de tarificación adicional y así cargar una elevada cantidad al usuario en su factura.
FACUA.org
España-26/03/2014
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FACUA recomienda a los usuarios que hayan contestado al mensaje llamando al 803 que exijan a su compañía de móvil que no les cargue su coste y denuncien este fraude ante las autoridades competentes.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa por enviar SMS desde teléfonos convencionales a móviles de usuarios incitando a llamar a un 803, un teléfono de tarificación adicional. Los mensajes se envían concretamente desde el 663 40 62 24 don