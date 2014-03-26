Nuestras accionesInsta a llamar a un 803

FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS para que los consumidores llamen a una línea de alto coste

Una empresa envía mensajes para incitar a los usuarios a que llamen a un número de tarificación adicional y así cargar una elevada cantidad al usuario en su factura.

FACUA.org
España-26/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa por enviar SMS desde teléfonos convencionales a móviles de usuarios incitando a llamar a un 803, un teléfono de tarificación adicional. Los mensajes se envían concretamente desde el 663 40 62 24 don

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