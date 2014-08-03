FACUA informa

Boletín semanal número 301
03/08/2014

Seleccionados proyectos de República Dominicana, Perú y Cuba para el Fondo Solidario de la Fundación FACUA

Tras la alerta de FACUA, el Córdoba CF reembolsa los productos Nike sujetos a la promoción que anunció

Detenidos dos autores del fraude telefónico denunciado por FACUA que usaba como gancho a 'Juego de Tronos'

FACUA reclama a Metro de Madrid que actualice su reglamento porque contiene artículos abusivos y confusos

FACUA Cádiz llama a manifestarse este miércoles en la capital en contra del Genocidio en Palestina

El Córdoba CF no reembolsa productos Nike que vendió en diciembre como anunció si ascendía, denuncia FACUA

La ampliación de la zona azul en Sevilla supera el número de plazas previstas en el concurso

Un 905 deja perdidas de forma masiva para cobrar 3 euros si se devuelve la llamada

La Junta aprueba una subida en la ITV que omitió a las asociaciones de usuarios en el trámite de audiencia

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