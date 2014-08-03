FACUA informa
Boletín semanal número 301
03/08/2014
Seleccionados proyectos de República Dominicana, Perú y Cuba para el Fondo Solidario de la Fundación FACUA
Tras la alerta de FACUA, el Córdoba CF reembolsa los productos Nike sujetos a la promoción que anunció
Detenidos dos autores del fraude telefónico denunciado por FACUA que usaba como gancho a 'Juego de Tronos'
FACUA reclama a Metro de Madrid que actualice su reglamento porque contiene artículos abusivos y confusos
FACUA Cádiz llama a manifestarse este miércoles en la capital en contra del Genocidio en Palestina
El Córdoba CF no reembolsa productos Nike que vendió en diciembre como anunció si ascendía, denuncia FACUA
La ampliación de la zona azul en Sevilla supera el número de plazas previstas en el concurso
Un 905 deja perdidas de forma masiva para cobrar 3 euros si se devuelve la llamada
La Junta aprueba una subida en la ITV que omitió a las asociaciones de usuarios en el trámite de audiencia
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