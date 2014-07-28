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La Junta aprueba una subida en la ITV que omitió a las asociaciones de usuarios en el trámite de audiencia

La propuesta no incluía incrementos de precios para las inspecciones de ninguno de los distintos tipos de vehículos ni subidas para las realizadas con un retraso de más de un mes respecto del plazo.

FACUA.org
Andalucía-28/07/2014
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FACUA Andalucía critica que la Junta apruebe unas tarifas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) distintas a las trasladadas a las asociaciones de consumidores.

La Federación lamenta que el proyecto de Orden que la Dirección General de Industr

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