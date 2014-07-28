La Junta aprueba una subida en la ITV que omitió a las asociaciones de usuarios en el trámite de audiencia
La propuesta no incluía incrementos de precios para las inspecciones de ninguno de los distintos tipos de vehículos ni subidas para las realizadas con un retraso de más de un mes respecto del plazo.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2014
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