FACUA informa

Boletín semanal número 317
23/11/2014

PP y PSOE se cambian los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo al estar en Gobierno u oposición

Endesa multó ilegalmente a una socia de FACUA con 524 euros por no instalar el limitador de potencia

FACUA exige la restauración del suministro de agua a los vecinos de la Aldea Moret en Cáceres

Twitter restablece la cuenta del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW, suspendida por informar de un fraude

#censuraenTwitter Suspende la cuenta del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW, por informar de un fraude

FACUA Sevilla considera insultante que Lipasam pagase casi 5.000 euros para recibir un premio

FACUA Andalucía considera ridículos los presupuestos de la Junta para la protección de los consumidores

Los presupuestos de 2015 son insuficientes para las necesidades de la ciudadanía, según FACUA Andalucía

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