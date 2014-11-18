FACUA Andalucía considera ridículos los presupuestos de la Junta para la protección de los consumidores
En 2015 la Comunidad retrocederá más de diez años en los recursos destinados a la defensa de los derechos de los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-18/11/2014
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La situación actual de desprotección de los consumidores
FACUA Andalucía considera ridícula la partida del presupuesto 2015 de la Junta que será destinada a Consumo. Sus 13.092.911 euros representan un 0,04% del presupuesto total, una cifra que supone un retroceso de más de diez años en los recursos destinados a la pr