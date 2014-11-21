Nuestras accionesEl grupo popular en el Congreso rechaza ahora la propuesta socialista de declararlas abusivas

PP y PSOE se cambian los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo al estar en Gobierno u oposición

FACUA considera que o la opinión de ambos partidos ha dado un extraño giro de 180 grados o actúan con el cinismo más absoluto en relación a uno de los mayores fraudes contra los consumidores que se han producido en España.

FACUA.org
España-21/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso el cambio de papeles del PP y el PSOE al defender o criticar las cláusulas suelo de las hipotecas según estén en el Gobierno o en la oposición.

La asociación considera que o la opinión de amb

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos