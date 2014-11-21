PP y PSOE se cambian los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo al estar en Gobierno u oposición
FACUA considera que o la opinión de ambos partidos ha dado un extraño giro de 180 grados o actúan con el cinismo más absoluto en relación a uno de los mayores fraudes contra los consumidores que se han producido en España.
FACUA.org
España-21/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso el cambio de papeles del PP y el PSOE al defender o criticar las cláusulas suelo de las hipotecas según estén en el Gobierno o en la oposición.
La asociación considera que o la opinión de amb