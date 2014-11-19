Nuestras accionesAtentado contra la libertad de expresión y de información

#censuraenTwitter Suspende la cuenta del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW, por informar de un fraude

La asociación denuncia a la multinacional estadounidense por incorporar cláusulas abusivas por las que arroga la facultad de limitar el derecho a la libertad de información.

FACUA.org
España-19/11/2014
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Twitter ha suspendido en la noche de este martes la cuenta del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW), por informar de un fraude t

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