Los presupuestos de 2015 son insuficientes para las necesidades de la ciudadanía, según FACUA Andalucía
La federación pide al Gobierno que busque vías para aumentar los ingresos a través del mayor compromiso fiscal de las rentas más altas y otras figuras impositivas.
FACUA.org
Andalucía-17/11/2014
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Los fondos para 2015 solamente aumentan un 0,02% respecto de 2014. | Imagen: Morceg@o (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Andalucía considera claramente insuficientes para hacer frente a las crecientes necesidades de la ciudadanía los presupuestos para 2015 que debate el Parlamento de esta comunidad autónoma. Entre otras cosas, el Gobierno andaluz debería, a juicio de la federaci&oa