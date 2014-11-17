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Los presupuestos de 2015 son insuficientes para las necesidades de la ciudadanía, según FACUA Andalucía

La federación pide al Gobierno que busque vías para aumentar los ingresos a través del mayor compromiso fiscal de las rentas más altas y otras figuras impositivas.

FACUA.org
Andalucía-17/11/2014
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FACUA Andalucía considera claramente insuficientes para hacer frente a las crecientes necesidades de la ciudadanía los presupuestos para 2015 que debate el Parlamento de esta comunidad autónoma. Entre otras cosas, el Gobierno andaluz debería, a juicio de la federaci&oa

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