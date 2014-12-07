FACUA informa

Boletín semanal número 319
07/12/2014

FACUA denuncia a Privalia tras recibir más de sesenta quejas por incumplir una oferta

El usuario medio paga por la luz 383 euros más al año que en 2004, según un estudio de FACUA

FACUA convoca un apagón el 17 de diciembre a las 19h contra los abusos en el sector eléctrico

Vodafone, obligada a devolver 1.563,48 euros a un socio de FACUA Málaga

Media Markt devuelve a un usuario 900 euros de un ordenador averiado tras la actuación de FACUA Málaga

Ciudadanos por el Transporte Público de Murcia exige la renovación inmediata de 40 autobuses de pedanías

FACUA Andalucía participa en unas jornadas del Defensor del Pueblo andaluz sobre pobreza energética

FACUA Cádiz se reúne con el representante de los comerciantes del mercado El Piojito

La luz en noviembre, un 12,4% más cara que en enero: ha subido 8,39 euros mensuales para el usuario medio

Orange penaliza a un cliente que se dio de baja tras 7 meses de incumplimiento contractual

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