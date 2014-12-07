FACUA informa
Boletín semanal número 319
07/12/2014
FACUA denuncia a Privalia tras recibir más de sesenta quejas por incumplir una oferta
El usuario medio paga por la luz 383 euros más al año que en 2004, según un estudio de FACUA
FACUA convoca un apagón el 17 de diciembre a las 19h contra los abusos en el sector eléctrico
Vodafone, obligada a devolver 1.563,48 euros a un socio de FACUA Málaga
Media Markt devuelve a un usuario 900 euros de un ordenador averiado tras la actuación de FACUA Málaga
Ciudadanos por el Transporte Público de Murcia exige la renovación inmediata de 40 autobuses de pedanías
FACUA Andalucía participa en unas jornadas del Defensor del Pueblo andaluz sobre pobreza energética
FACUA Cádiz se reúne con el representante de los comerciantes del mercado El Piojito
La luz en noviembre, un 12,4% más cara que en enero: ha subido 8,39 euros mensuales para el usuario medio
Orange penaliza a un cliente que se dio de baja tras 7 meses de incumplimiento contractual
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