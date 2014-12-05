FACUA denuncia a Privalia tras recibir más de sesenta quejas por incumplir una oferta
La asociación recomienda a los consumidores afectados que reclamen a través de las oficinas de Consumo de las comunidades autónomas o de la asociación.
FACUA.org
España-05/12/2014
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La denuncia se ha presentado ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y los órganos competentes en materia de Consumo de varias comunidades autónomas.
Tras recibir más de sesenta quejas de consumidores afectados, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de venta online Privalia por no cumplir con una oferta lanzada en su web de un disco duro Store E. Basic de 2 Tb de capacidad de la marca Toshiba por 41,99 euros.