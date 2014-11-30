Orange penaliza a un cliente que se dio de baja tras 7 meses de incumplimiento contractual
Tras actuar FACUA, la compañía ha anulado los cargos. El afectado se dio de baja porque la compañía jamás llegó a cobrarle lo establecido en el convenio, sino cuantías más altas.
FACUA.org
Sevilla-30/11/2014
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Cada vez que Juan Luis llamaba a Orange para exponer el problema, le derivaban al departamento de recobros.
Orange penalizó por incumplimiento contractual a un usuario que decidió darse de baja porque llevaba siete meses recibiendo facturas más elevadas de lo contratado. Tras actuar FACUA-Consumidores en Acción, la compañía ha anulado los cargos.
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