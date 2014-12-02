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FACUA Cádiz se reúne con el representante de los comerciantes del mercado El Piojito

Los vendedores gaditanos trasladan a la asociación de consumidores su deseo de que el Ayuntamiento modifique la actual ordenanza municipal para que les permita poder montar sus puestos los lunes festivos y de agosto.

FACUA.org
Cádiz-02/12/2014
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FACUA Cádiz ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes y Autónomos de Cádiz, Jesús María Espada, para conocer de primera mano las reivindicaciones de este colectivo en relaci&o

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