FACUA Cádiz se reúne con el representante de los comerciantes del mercado El Piojito
Los vendedores gaditanos trasladan a la asociación de consumidores su deseo de que el Ayuntamiento modifique la actual ordenanza municipal para que les permita poder montar sus puestos los lunes festivos y de agosto.
FACUA.org
Cádiz-02/12/2014
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