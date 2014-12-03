Media Markt devuelve a un usuario 900 euros de un ordenador averiado tras la actuación de FACUA Málaga
El afectado confirmó con la cadena de tiendas que entregando el equipo estropeado se le reembolsaría su dinero, sin embargo hasta que la asociación no ha intervenido no ha recuperado la cuantía.
FACUA.org
Málaga-03/12/2014
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Media Markt ha reembolsado a Rafael Bustamante, socio de FACUA Málaga, la cantidad de 899 euros de un ordenador de sobremesa que comenzó a darle fallos unos meses después de comprarlo. El afectado adquirió en la tienda online de dicha cadena el P