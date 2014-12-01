La luz en noviembre, un 12,4% más cara que en enero: ha subido 8,39 euros mensuales para el usuario medio
La asociación insiste en exigir al Gobierno que anule el sistema tarifario impuesto en enero y asuma la sentencia del TJUE que advierte de que los usuarios deben ser informados de las subidas antes de su entrada en vigor.
FACUA.org
España-01/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la tarifa media de la luz en noviembre representa en el recibo del usuario medio un incremento del 12,4% con respecto a la de enero, lo que supone 8,39 euros mensuales.
En lo que se refiere a la diferencia interanual, con el denominado