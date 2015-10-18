FACUA informa
Boletín semanal número 364
18/10/2015
FACUA Andalucía llama a la participación en los actos por el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza
La Red Andalucía No TTIP convoca para el 17 de octubre movilizaciones contra el tratado y la pobreza
FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el comercio ambulante en el marco de una campaña
FACUA envía al Gobierno 10 reivindicaciones ante el fraude del Grupo Volkswagen
FACUA Sevilla da respuesta a las principales cuestiones de los consumidores sobre los mercados de abastos
El 21 de octubre verá la luz #Timocracia, el nuevo libro de Rubén Sánchez, gratis y por entregas
FACUA Madrid logra que Aegon Santander Seguros abone el coste de una factura aceptada telefónicamente
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de bicicletas Trek
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