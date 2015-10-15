FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el comercio ambulante en el marco de una campaña
La asociación responde a las principales cuestiones sobre los aspectos básicos y los derechos de los usuarios en esta modalidad de venta.
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Sevilla-15/10/2015
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Mercadillo en Sevilla. | Imagen: flickr.com/narioblanco (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el comercio ambulante en el marco de una campaña financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.
En formato pregunta-respuesta, la asociación informa a los usuarios sobre los