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FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el comercio ambulante en el marco de una campaña

La asociación responde a las principales cuestiones sobre los aspectos básicos y los derechos de los usuarios en esta modalidad de venta.

FACUA.org
Sevilla-15/10/2015
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FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre el comercio ambulante en el marco de una campaña financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

En formato pregunta-respuesta, la asociación informa a los usuarios sobre los

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