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FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de bicicletas Trek

Un problema en la tija del sillín en los modelos Superfly 9.8 XT, X1 y FS SL de 2015 puede provocar su ruptura.

FACUA.org
España-13/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la empresa Trek Bycicle ha hecho de sus bicicletas Superfly 9.8 XT, X1 y FS SL de 2015 por un problema en la tija del sillín (la pieza que une el sillín con el cuadro de la bicicleta).

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