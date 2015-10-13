FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de bicicletas Trek
Un problema en la tija del sillín en los modelos Superfly 9.8 XT, X1 y FS SL de 2015 puede provocar su ruptura.
FACUA.org
España-13/10/2015
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Imagen de una de las bicicletas Trek afectadas por la llamada a revisión de la empresa. | Imagen: trekbikes.com
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la empresa Trek Bycicle ha hecho de sus bicicletas Superfly 9.8 XT, X1 y FS SL de 2015 por un problema en la tija del sillín (la pieza que une el sillín con el cuadro de la bicicleta).
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