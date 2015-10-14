FACUA Madrid logra que Aegon Santander Seguros abone el coste de una factura aceptada telefónicamente
En un primer momento la aseguradora aceptó el cargo, pero intentó rechazarlo tras recibir la factura porque excedía el límite máximo estipulado.
FACUA.org
Madrid-14/10/2015
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FACUA Madrid ha conseguido que Aegon Santander Seguros abone el coste de una factura de 1500 euros aceptada telefónicamente a la socia C.S.C, de Madrid, después que la empresa se hubiese negado, alegando que sólo iban aplicar los límites establecido