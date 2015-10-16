Nuestras accionesEl 17 de octubre

FACUA Andalucía llama a la participación en los actos por el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza

La federación exige la implantación de políticas que sitúen a las personas por encima de los beneficios económicos de las multinacionales.

FACUA.org
Andalucía-16/10/2015
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FACUA Andalucía, como parte de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, muestra su apoyo a los actos y llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que tendrán lugar el próximo sábado 17 de octubre, con motivo del D&iacut

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