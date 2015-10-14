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El 21 de octubre verá la luz #Timocracia, el nuevo libro de Rubén Sánchez, gratis y por entregas
300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
FACUA.org
España-14/10/2015
Timocracia, del griego τιμοκρατία timokratía: Gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierto nivel de renta.1
El 21 de octubre verá la luz Timocracia, el nuevo libro de Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW). Editado por FACUA y su Fundación, podrá descargarse gratis y por entregas en la web Timocracia.com. Aquí puedes ver la portada.
Con su particular sentido del humor, el periodista y portavoz de FACUA har
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